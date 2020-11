Oui, la France va gagner l'Euro en 2021

L'équipe de France a bouclé son année 2020 avec deux sorties convaincantes au Portugal (0-1) et face à la Suède (4-2) après une défaite pour du beurre contre la Finlande (0-2). Au-delà des résultats bruts, les Bleus ont rappelé ces derniers jours pourquoi ils étaient champions du monde. L'avance sur les autres est immense et cette prédiction sonne comme une évidence : la bande de Didier Deschamps est prête à soulever un nouveau trophée en juillet.

Didier Super

Un champion du monde n'a pas besoin de vivre caché pour être heureux. L'équipe de France rime avec exigence, et chaque petit couac est une occasion pour les observateurs, dont nous faisons partie, de matérialiser les doutes et de faire vivre la fameuse culture de l'instant. Seulement, la bande de Didier Deschamps l'a rappelé lors de ses deux dernières sorties de cette année 2020 : elle préfère la culture de la gagne. Le sélectionneur a ainsi pu troquer sa grimace post-défaite de la semaine dernière par un large sourire au moment de se présenter face aux médias dans les sous-sols du Stade de France. Et il a pu dérouler les faits : "" Ces Bleus peuvent bien garder les pieds sur terre, ils connaissent la recette pour toucher les étoiles et ils seront évidemment favoris dans un peu plus de six mois au coup d'envoi de l'Euro. Il ne reste plus qu'à monter dans la voiture (ou le car) pour traverser ce boulevard vers un nouveau doublé.En bon amoureux du collectif, Didier Deschamps n'est pas du genre à se mettre en avant. L'ancien capitaine français est pourtant entré dans l'histoire cette semaine, devenant le sélectionneur à posséder la plus grande longévité sur le banc des Bleus (3017 jours ce mercredi, soit trois de plus que Michel Hidalgo). Un symbole mais surtout un constat : DD n'est pas encore fané et il n'a rien perdu de son autorité sur son groupe. Le patron, c'est lui et il aime le rappeler à tout le monde quand le doute semble