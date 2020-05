Oui, la France a eu raison de mettre fin à ses championnats de Ligue 1 et Ligue 2

La course à la reprise du foot continue. Mercredi, l'Allemagne a donné son feu vert à un retour de la Bundesliga, pendant que l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre continuent de plancher sur leurs plans respectifs. Tout l'inverse de la France qui, comme les Pays-Bas et bientôt la Belgique, a décidé de mettre un terme à cette saison 2019-2020. Une décision précipitée ? Non, le choix de la décence, tout simplement.

67 millions d'épidémiologistes

Et si la France avait encore pris la mauvaise décision ? La question se pose depuis le tremblement de terre provoqué par une simple phrase sortie de la bouche d'Édouard Philippe mardi dernier, puis par les fameuses annonces de la LFP au moment de dévoiler les classements définitifs de l'exercice en cours. Pour Jean-Michel Aulas comme pour beaucoup d'autres, le football français s'est précipité. Ou plutôt le gouvernement, puisque c'est bien lui qui a décrété qu'aucune manifestation sportive, y compris à huis clos, ne pourrait se tenir avant le mois de septembre. Il fallait donc attendre. Il fallait imiter l'Allemagne, qui a donné le feu vert ce mercredi à une reprise des championnats le 15 mai. C'est bien connu, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Bientôt, ce sera peut-être au tour de l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre d'avoir raison, de donner la leçon au pauvre football français, accusé d'avoir eu la trouille de jouer ses dix dernières journées. Et si, cette fois, c'était l'inverse ? Et si les autres avaient tort ? Oui, la France a pris une décision juste, réfléchie et surtout humaine. Il faut maintenant la comprendre et l'accepter pour pouvoir avancer.Comme il y avait 67 millions de sélectionneurs en France, le 17 mai 2018, au moment de découvrir la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, il y a désormais 67 millions d'épidémiologistes capables de vous dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Dans le tas, il y a des spécialistes, des vrais. Et surprise, ils sont souvent mieux placés qu'un polémiste radio persuadé d'avoir la science infuse, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com