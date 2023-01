Oui, l'OM va perdre face au Hyères de Boudjellal

Logique grand favori de son huitième de finale face à Hyères FC, pensionnaire de N2, l'Olympique de Marseille va pourtant lamentablement se croûter ce samedi après-midi. C'est écrit d'avance.

Pour Hyères, demain c'est loin

Le conseil côté match est signé Mourad Boudjellal. Oui : le président du Hyères FC a encouragé à miser sur son écurie, calculette en mains, sur les ondes de RMC jeudi :Une sortie osée de la part de l'ancien boss du RC Toulon, qui faisait les yeux doux à l'OM il y a deux ans de cela, et qui, surtout, disait mercredi vouloir. Mais si Mourad Boudjellal a des coutures de vestes solides, il a au moins raison sur un point : l'OM va perdre face à Hyères.Dans une seconde partie de saison orpheline d'épopée européenne et alors que le club phocéen fêtera les 30 ans du sacre de Munich le 26 mai prochain, la Coupe de France est subitement devenue un objectif prioritaire aux yeux des supporters. Personne ne veut fêter l'anniversaire de 1993 en prolongeant la série d'années sans titres pour l'OM, qui n'a plus rien soulevé depuis la Coupe de la Ligue 2012. Voilà pourquoi, même face à une équipe de N2, les hommes d'Igor Tudor auront une pression colossale ce samedi 7 janvier, sur la pelouse de Martigues. Et les supporters phocéens ne le savent que trop bien : se vautrer en Coupe de France face à des clubs amateurs, c'est devenu une spécialité marseillaise. Andrézieux-Bouthéon, Carquefou, Quevilly, Grenoble, le Canet en Roussillon... Depuis 2008, ces ogres ont dévoré les ambitions phocéennes dans une compétition maudite pour l'OM. Si Marseille détient le record de finales disputées (19), pour dix succès, il n'a plus soulevé la Vieille Dame depuis... 1989. Trente-trois ans et quatre finales perdues plus tard, l'OM attend toujours de retrouver celle grâce à qui il s'est fait un nom dans le pays. Manque de bol, ça ne sera pas pour cette année. Car le Hyères de Marvin Martin et Yohan Mollo (oui, oui) coche toutes les cases du piège pour les hommes d'Igor Tudor. Et cela aurait pu être pire, puisque la rencontre devait initialement se disputer à Mayol, sur la rade de Toulon. Craignant de rallumer la flamme de la rivalité…