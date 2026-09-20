Oui, l'OM peut croire à l'Europe

Tout est possible ! Battu par le PSG au Vélodrome, l’OM sera 17 e et relégable au moment où il retrouvera la Ligue 1, le 11 octobre, sur la pelouse de Troyes. Bien sûr, ce n’est pas fameux et Bruno Genesio a une longue liste de problèmes à régler. Mais la saison est encore longue, et l’Europe pas si loin : l’OM compte trois points, soit cinq de moins que le sixième . Rien d’insurmontable sur le papier. Opta donne d’ailleurs une petite raison d’espérer aux supporters marseillais : on a déjà vu un club de Ligue 1 avec trois points en cinq matchs finir la saison avec un ticket pour l’Europe .

Cet exemple unique n’est pas si lointain : il s’agit de Lens, qui avait rattrapé un départ cata en 2023-2024 pour terminer à la septième place du championnat. Les Sang et Or avaient ainsi accédé aux barrages de la Ligue Conférence . Par contre, l’OM est prévenu : Lens avait gagné dès la sixième journée.…

QB pour SOFOOT.com