Oui : Haaland est plus fort que Lewandowski et voilà pourquoi

Ce samedi, c'est Der Klassiker en Allemagne. Et depuis janvier 2019, les chocs entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont souvent ramenés à un duel entre Erling Haaland et Robert Lewandowski. Sauf que ce débat n'a pas lieu d'être. Le plus fort, c'est bien le Norvégien.



Parce qu'il marque beaucoup plus en C1

Avec 4 buts en 3 matchs de C1, Haaland en compte déjà deux fois plus que Lewandowski, resté muet contre l'Atlético et le Lokomotiv Moscou. Le Norvégien, lui, a planté à chaque match de C1 cette saison. Une habitude prise depuis ses débuts dans la compétition avec Salzbourg la saison passée. Si bien qu'à 20 ans, après 11 matchs, il totalise déjà 14 buts dans la reine des Coupes d'Europe. Qui dit mieux ? Personne, dans toute l'histoire de la compétition. Pas même le meilleur buteur, Cristiano Ronaldo, ou Kylian Mbappé (7 buts en 11 matchs). Et surtout pas Robert Lewandowski. Certes, l'an passé, le Polonais aux 70 buts en 93 matchs de C1 a terminé meilleur buteur de l'exercice avec 15 pions, mais devinez qui était son dauphin ? Haaland et ses 10 buts, évidemment, dont 8 avec Salzbourg en poules. Le tout en ayant quitté la compétition dès les huitièmes de finale, c'est dire. D'ailleurs, au ratio, le Norvégien distance de loin le Polonais avec 1,27 but par match de C1, contre 0,75 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com