Oughourlian, l’aventure colombienne avant l’idylle lensois

Avant de devenir l’heureux propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian effectuait ses premiers pas dans le monde du football au Millonarios FC, en Colombie. Huit ans après le rachat du club de Bogota, les supporters louent sa gestion mais critiquent son manque d’ambition sportive.

Comme avant chaque match à domicile, Cristian Forero a rendez-vous au bien-nommé Palacio del Colesterol, à une centaine de mètres du stade El Campin de Bogota. Il y partage une picada – des morceaux de viande et des pommes de terre baignant dans l’huile – et commente la compo avec ses potes supporters. Son club, le Millonarios FC a terminé second du championnat d’ouverture, suffisant pour être tête de série des play-offs qui ont débuté ce 21 mai. « Je suis optimiste , indique Cristian. L’équipe joue bien, nous avons une idée de jeu claire. » Des certitudes suffisantes pour être sacré champion ? « Je ne sais pas , répond le leader d’Asobim, l’association qui regroupe les barras traditionnelles de Millonarios. Il nous manque toujours un ou deux joueurs capables de faire la différence. Amber manque d’ambition. » Amber, c’est Amber Capital, un fonds d’investissement basé à Londres et propriétaire du mythique club de la capitale colombienne à hauteur de 86 %. Son fondateur n’est autre que Joseph Oughourlian, actionnaire du Calcio Padoue en Italie, du Real Saragosse en Espagne et, surtout, propriétaire du RC Lens.

L’homme d’affaires français d’origine arménienne peut avoir le sourire. Lorsqu’il achète le RC Lens en 2016, le club végète en seconde division. Aujourd’hui, les Sang et Or occupent la deuxième place de Ligue 1 à deux journées de la fin et sont en passe de se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, une première depuis vingt ans. Les observateurs louent la cohérence du modèle de développement du club tandis que le jeu offensif proposé par les hommes de Franck Haise régale les amateurs de foot week-end après week-end.…

Tous propos recueillis par WG, sauf mention.

Par William Gazeau, à Bogota pour SOFOOT.com