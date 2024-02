Ouf : Messi est bien entré en jeu face au Vissel Kobe

Leo se préserve pour mystifier Hugo Lloris en MLS.

Cette fois-ci, Lionel Messi a bien joué… en deuxième mi-temps ! Au cœur d’un mini-scandale d’État à Hong-Kong, car il n’a pas participé à la première rencontre de l’Inter Miami, lors de la tournée asiatique de son club. L’octuple Ballon d’or a contenté ses fans japonais, lors du deuxième match de sa franchise contre l’ancien club d’Andrés Iniesta, le Vissel Kobe. En entrant en jeu à la 60 e minute, sous les clameurs des supporters présents au stade national de Tokyo, le champion du monde argentin a régalé une petite demi-heure – loupant par ailleurs deux grosses occasions de but –, avant de voir son équipe participer à la séance des tirs au but, suite au score nul et vierge. Heureusement, la star de 36 ans, qui ne s’est pas avancé au point des 11 mètres pour tirer, a tout de même fait le show , en se marrant, après avoir vu son coéquipier Robert Taylor, tirer bien au-dessus de la cage, lors du troisième tir au but des américains. Finalement, la franchise, copropriété de David Beckham, a perdu la séance, en loupant notamment ses trois dernières frappes (0-0, 4 tirs au but 3).…

JBC pour SOFOOT.com