Oudin débarque à Bordeaux, Béziers se renforce

par Samuel Martin (iDalgo)

On l'attendait, le premier transfert important de Ligue 1 est arrivé. L'ailier rémois Rémi Oudin s'est engagé aux Girondins de Bordeaux contre une somme comprise entre 7 et 10 millions d'euros. Après son transfert raté vers la Fiorentina l'été dernier, il a finalement décidé de rejoindre la Gironde pour quatre saisons et demi. En Domino's Ligue 2, Béziers compte se sauver et met les moyens pour y arriver. Ils ont obtenu aujourd'hui le prêt de Rayan Senhadji (22 ans), qui n'était apparu qu'à une seule reprise avec le FC Sochaux Montbéliard. Outre manche, Cenk Tosun quitte Everton pour rejoindre Crystal Palace. En manque de temps de jeu avec les Toffees, l'attaquant turc est prêté jusqu'à la fin de la saison.