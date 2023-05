Oudéa-Castéra et les ministres des Sports européens demandent des solutions pour la diffusion du Mondial féminin

J-50 et toujours pas de diffuseur.

« Il est de notre devoir de mobiliser pleinement toutes les parties prenantes afin qu’elles parviennent à trouver rapidement un arrangement » , ont écrit Amélie Oudéa-Castéra et quatre autres ministres des Sports européens (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) dans un communiqué publié ce jour. À moins de deux mois de son coup d’envoi, le Mondial féminin de football – qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023 – n’a toujours pas de diffuseur dans ces cinq pays. Les ministres demandent « à la FIFA et aux diffuseurs de trouver les voies et moyens d’une juste mise en valeur de la compétition » .…

GD pour SOFOOT.com