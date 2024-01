Oudéa-Castéra défend Darmanin dans le cadre du transfert de Neymar

Le groupe vit bien au FC Gouvernement.

Suspecté par une enquête de Médiapart d’avoir aidé le PSG à ne pas payer d’impôts et de taxes sur le transfert de Neymar en 2017, Gérald Darmanin a reçu le soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra : « Il n’y a rien d’illégal dans cet examen qui a été fait. […] Neymar est venu en France et a concouru à la richesse de notre pays et à un rayonnement d’une partie de notre foot. Je n’ai pas de commentaire à faire encore une fois, rien d’illégal dans tout ça. Mon ministère n’a pas du tout été associé à ces dimensions. Rien ne me choque dans tout ça. » …

QF pour SOFOOT.com