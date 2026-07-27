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Oualid El Hajjam : « Face à un tel incendie, le football reste secondaire »
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 13:54
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Oualid El Hajjam : « Face à un tel incendie, le football reste secondaire »

Oualid El Hajjam : « Face à un tel incendie, le football reste secondaire »

Depuis le 22 juillet, la Gironde fait face à des incendies hors normes. Plus de 42 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée et 42 sapeurs-pompiers ont été blessés en tentant de contenir les flammes. Contraint de quitter son domicile avec la progression du feu, Oualid El Hajjam, latéral droit des Girondins de Bordeaux de 35 ans, a lui aussi été évacué dans la nuit de vendredi à samedi. Il témoigne.

Une première question banale, mais importante au vu de la situation : comment te sens-tu après ces dernières heures chaotiques ?

Pour l’instant, ce qui se passe est très marquant. Vivre ça en direct, c’est toujours différent de ce qu’on peut voir à la télé. Quand on est réveillé à une heure du matin pour être évacué, qu’il faut tout abandonner pour ne prendre que l’essentiel, sans savoir si la situation va empirer, c’est forcément très éprouvant. Cela dit, tant que la santé n’est pas en jeu et que les dégâts restent matériels, ce n’est pas dramatique, même si pour certains ce sont les économies de toute une vie qui partent en fumée.…

Propos recueillis par Evan Margerin pour SOFOOT.com

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