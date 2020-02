Oualid Bensalem : " Mon coach va finir par avoir un infarctus ! "

C'était le 9 février dernier. Dans le cadre de la 13e journée de D1 en amateur, le club de la Trinité, situé dans la banlieue de Lyon, affronte Mouans-Sartoux. Cette affiche entre le 9e et le dernier n'avait rien d'exceptionnel jusqu'à ce que Oualid Bensalem, gardien de but de la Trinité, ne décide de planter un coup franc à la 89e minute... et de récidiver dans les arrêts de jeu, offrant ainsi la victoire à son équipe. Entretien avec un homme qui s'est peut-être trompé de poste.

"Quand je tire 10 coups francs à l'entraînement, j'en marque 7 ou 8. D'ailleurs vous le voyez sur la vidéo, je ne suis pas si surpris que ça, je célèbre le but bien évidemment, mais je ne fais pas non plus un truc de ouf."

Le plus tranquillement possible. On affrontait une équipe qui n'a pas trouvé le chemin de la victoire depuis le début de saison, il ne fallait pas pour autant les prendre de haut. Au contraire, ils avaient faim et voulaient à tout prix engranger les trois points. On a donc joué comme on avait l'habitude de faire, en développant notre football.Pour être franc,je ne comprends pas tout l'engouement qu'il y a sur ces deux buts. J'ai 22 ans, mais je m'entraîne toute la semaine avec les gardiens de DH, les U15, les U17... Ce sont des bons gardiens et je tire souvent des 20-25 mètres. C'est un geste que j'ai l'habitude de faire, une sorte d'automatisme pour moi. Quand je tire 10 coups francs à l'entraînement, j'en marque 7 ou 8. D'ailleurs vous le voyez sur la vidéo, je ne suis pas si surpris que ça, je célèbre le but bien évidemment, mais je ne fais pas non plus un truc de ouf. Il faut savoir que cinq minutes avant, il y avait un coup franc. Mon coach m'a dit : "", même si je me sentais bien de le tirer. Patrick N'Zoko, l'entraîneur adjoint, me connaît depuis que j'ai 13 ans, il m'a suivi partout où je suis