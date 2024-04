Ouaddou et l'annulation d'un match caritatif à Valenciennes : « D'un seul coup, on a boycotté mes appels »

Ouaddou et l'annulation d'un match caritatif à Valenciennes : « D'un seul coup, on a boycotté mes appels »

Se tirer une balle dans le pied, mode d’emploi.

Steve Savidan, Grégory Pujol, Jean-Pierre Papin, Antoine Kombouaré… Le stade du Hainaut aurait dû accueillir, le 1er mai, un « match des légendes » au profit de l’association Beniya, fondée par Abdeslam Ouaddou et son épouse. L’occasion de récolter des fonds pour les villages marocains secoués par le tremblement de terre de septembre 2023, et de fêter les 110 ans du VAFC. Mais l’événement a été enterré à cause de vieilles querelles internes entre deux salariés du club et un de leurs anciens collègues, à qui Ouaddou a fait appel pour participer à l’organisation.…

QB pour SOFOOT.com