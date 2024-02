Où sont passés les attaquants de Liga ?

Meilleur buteur de la Liga depuis son arrivée au Real Madrid, Jude Bellingham surprend par son rendement, mais pose aussi le débat sur la qualité des attaquants en Espagne.

Le constat est évident depuis maintenant plusieurs années : la Liga a perdu de sa superbe. L’exemple le plus frappant est évidemment celui des Clásicos , dont il est difficile de retrouver la saveur et la dramaturgie qui faisaient leur marque une décennie durant. Cette saison, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se sabotent bien trop souvent, et seule Gérone semble tenir la dragée haute à la régularité du Real Madrid. Mais ces difficultés globales rencontrées par le football ibérique se matérialisent par le prisme d’un classement plus individuel : celui des buteurs.

Car l’anomalie est flagrante concernant les Pichichis . Le meilleur buteur actuel en Liga n’en est tout simplement pas un. Auteur de seize buts, Jude Bellingham, milieu de terrain relayeur jusqu’à peu, trône au sommet, sans jamais avoir été concurrencé par les attaquants de métier de la péninsule. En se penchant sur le reste du podium, on peut effectivement s’étonner du profil de ses poursuivants, au même titre que leur standing – sans injure aucune. Le dauphin se nomme ainsi Borja Mayoral (15 buts), pensionnaire de Getafe et espoir déchu du football madrilène. En bout de podium, là aussi, sorpresa . Comme son équipe de Gérone, l’Ukrainien Artem Dobvyk (14) est sorti de nulle part et tente, à son échelle, de titiller les plus gros. Une dure réalité donc, pour celle que Javier Tebas appelait encore « La Liga de las estrellas » (“La ligue des stars”, en VF). Et chez les grands, pas grand-chose à gratter non plus. Au Real Madrid, Karim Benzema a choisi de s’exiler en Arabie saoudite et a été remplacé par le besogneux Joselu, tandis qu’à Barcelone, Robert Lewandowski, justement Pichichi l’an passé, ronronne cette année avec seulement 10 buts en 22 matchs. Il reste bien sûr quelques grands noms pour sustenter l’ensemble – Álvaro Morata, Antoine Griezmann ou Vinícius Júnior pour ne citer qu’eux – mais force est de constater que le niveau a baissé. L’âge d’or des attaquants de la Liga semble désormais bien loin.…

Par Adel Bentaha et François Linden pour SOFOOT.com