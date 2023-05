« Où sont les hommes ? » Le message énigmatique de Kheira Hamraoui à la fin de PSG-OL

Kheira Hamraoui a des choses à dire.

Et visiblement, elle n’a pas voulu attendre la sortie de son livre, Kheira à contre-pied , le 7 juin. Au coup de sifflet final du choc entre le PSG et l’OL (0-1), qui a entériné le sacre des Fenottes en D1 Arkéma, la joueuse parisienne a retiré son maillot pour dévoiler un message. Sur un t-shirt blanc, écrit à la main, on pouvait alors lire : « Les insultes ? Aucune excuse ! Où sont les hommes ? Patrick Juvet. » Probablement une allusion à ce qui a pu être dit autour de son agression en novembre 2021. Et accessoirement, une belle preuve de la popularité du célèbre interprète du titre Où sont les femmes ? , décédé en avril 2021.…

QB pour SOFOOT.com