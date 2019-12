Où se trouve le plus beau marché de Noël de France ?

Chaque année, les marchés de Noël émerveillent petits et grands. Mais, face à tous ceux qui s'installent, il est parfois difficile de trancher. Le classement européen des meilleurs marchés de Noël 2020, dévoilé par France 3 Doubs, décerne sa palme. C'est à Budapest, en Hongrie, que se trouve donc la médaille d'or du marché de Noël 2020.Lire aussi Que faire en hiver à Barcelone ? Nos idées coup de c?ur !Si de nombreux pays européens sont récompensés, la France n'est pas en reste puisque de nombreuses villes de l'Hexagone figurent dans le classement réalisé par European Best Destinations. Le marché de Noël de Montbéliard arrive en cinquième place juste derrière Bruxelles. Comme le précise France 3, près de 45 000 visiteurs découvrent chaque année cet incontournable des fêtes de fin d'année. Pour la 33e édition, près de 170 artisans sont présents dans le c?ur de la ville, jusqu'au 24 décembre.Sur le podium français arrivent ensuite Metz (à la 7e place), puis Amiens en 15e position. Par contre, cette année, le marché de Noël de Strasbourg ne figure pas dans le classement. Au total, plus de 230 000 votes ont permis d'établir ce palmarès.Voici le classement complet des meilleurs marchés de Noël européens :

1 ? Budapest (Hongrie)

2 ? Vienne (Autriche)

3 ? Gdansk (Pologne)

4 ? Bruxelles (Belgique)

5 ? Montbéliard (France)

6 ? Bâle (Suisse)

7 ? Metz (France)

8...