Où partir en vacances quand on a 15 jours de suspension ?

Lionel Messi a été suspendu deux semaines par le Paris Saint-Germain à la suite de son voyage en Arabie saoudite, négocié sans l'accord du club. Ces quinze jours de repos vont lui permettre de reprendre ses esprits.

Arrivé en 2021 dans le club de la capitale, Lionel Messi a eu le temps de faire vibrer les supporters, de bonheur, mais surtout d’énervement. Depuis son départ du Barça, Messi semble avoir perdu sa rage de vaincre, mais surtout son amour du club qu’il portait haut dans son cœur depuis 21 ans. Une ville qu’il apprécie peu, des joueurs qui lui ont piqué son statut de « joueur star » et un style de jeu qui ne tourne plus autour de son unique personnage. Depuis sa victoire en Coupe du monde en décembre dernier, il affiche désormais le catalogue complet des trophées à remporter, lui permettant de penser que sa carrière est accomplie. Résultat, l’Argentin a arrêté de jouer pour visiter le monde et devenir ambassadeur de l’Arabie saoudite, le conduisant à se mettre son club et ses supporters à dos. Quinze jours, c’est assez long pour se reprendre en main et retrouver ses esprits. Pour ça, on a imaginé cinq plans avec Valentin, agent de voyages, prêt à aider Léo à retrouver son prime.

1/ Palma de Majorque, le classique

S’il veut partir en famille avec sa femme, ses trois enfants et son chien, c’est l’endroit idéal. Pourtant pas très originale, cette destination à tout pour leur plaire. D’après Valentin, « Messi a l’air un peu beauf » , d’où l’idée de lui proposer « la destination des beaufs par excellence » . Il pourra retrouver un pays qu’il a côtoyé pendant tant d’années et un climat qu’il connaît. En plus, Thiago, Ciro et Mateo – ses trois enfants – pourront profiter des balançoires, mais surtout de la formule glace de 14 heures à 18 heures : « Tu les lâches, et puis ils sont contents. » La seule problématique du voyage : Messi pourra-t-il rester tranquille ? Chaque année, c’est plus de 28 millions de visiteurs qui posent leurs valises sur place, dont des Allemands et des Anglais qui ne le « laisseront sûrement pas avancer de cinq mètres tranquille ». Si ça lui permet de voir un bon pressing cette saison……

Propos de Valentin recueillis par AC.

Par Arthur Charlier pour SOFOOT.com