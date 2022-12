Où est passé le boycott de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

C'était l'une des grandes interrogations précédant le coup d'envoi de la Coupe du monde : les appels au boycott de la compétition allaient-ils être massivement suivis en France ? Un rapide coup d'œil aux audiences incite à penser le contraire, même si ces données doivent être analysées avec prudence.

"Les Français savent faire la part des choses et comprennent que suivre la compétition ne signifie pas cautionner ce qu'il s'est passé là-bas depuis l'attribution en 2010." Julien Millereux, directeur des sports de TF1

Statu quo en France, la dégringolade en Allemagne

Aurélien a 25 ans. Cet étudiant a beau être passionné de foot, il n'a pourtant pas encore vu la moindre image du Mondial qui se déroule actuellement au Qatar., confie-t-il. Aurélien fait donc partie de ces 23% des amateurs de ballon rond français qui auraient choisi de ne pas regarder la compétition, comme le rapportait un sondage BVA commandé par Orange et RTL et publié deux jours avant l'ouverture du tournoi. Pour éviter de tomber nez à nez avec la retransmission d'une rencontre, il n'hésite pas à prendre des précautions radicales., affirme le jeune homme.À l'instar d'Aurélien, ont-ils été nombreux à suivre les appels à boycotter la "Coupe du monde de la honte" ? La phase de groupes est terminée, l'heure du bilan a sonné.Mardi 22 novembre, TF1 a réuni 12,53 millions de téléspectateurs devant France-Australie , réalisant sa meilleure audience de l'année civile. Plus intéressant, ce chiffre est peu ou prou le même que celui enregistré quatre ans plus tôt, en Russie, quand la bande à Deschamps avait lancé son Mondial face au même adversaire (12,59 millions de fans)., souligne Julien Millereux, directeur des sports de TF1. Ce statu quo français d'une compétition à l'autre contraste avec les données recensées de l'autre côté du Rhin, où la volonté de boycotter la grand-messe du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com