« Où est Joe Biden ? » - La drôle de campagne d'« oncle Joe »

« Où est Joe Biden ? » C'est la question qui revient constamment sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Le manque de visibilité du candidat démocrate a suscité moult moqueries via #WhereIsJoe de la part des partisans de Bernie Sanders et de ceux de Donald Trump. « Choses qui ont disparu pendant l'épidémie de coronavirus : gel hydroalcoolique, savon pour les mains, papier hygiénique, papier absorbant, Joe Biden », s'amuse l'un d'eux. « Au pire, on ne le montre pas en public pour cacher sa mauvaise santé. Au mieux, il est en train de roupiller en temps de crise nationale. Dans les deux cas, il s'est autodisqualifié comme président des États-Unis », dit un autre.

Joe Biden n'a pas disparu. Comme toute l'Amérique, il est confiné chez lui dans sa résidence du Delaware. Et il a du mal à se faire entendre puisqu'il n'a plus aucune fonction officielle et que sa campagne est au point mort. Plus de meetings électoraux, plus de déplacements ni de galas de collectes de fonds ni de dîners avec des gros donateurs. Il n'y a même plus de primaires, car la majorité des États les a reportées à plus tard. Et il ne peut pas se présenter comme le « vainqueur », car Bernie Sanders est toujours là et ne semble pas vouloir se retirer de la course, même si mathématiquement, il n'a plus aucune chance.

« Shadow president »

D'où l'inquiétude

