Où es-tu passé Albert Polge ?

Lundi 31 août à 14h, on remonte la piste sur notre chaîne Twitch So What!? d'Albert Polge, né dans le Tonkin en 1909, devenu international français en 33, collabo pendant la Seconde Guerre Mondiale. Arrêté et jugé coupable en 44, il s'évanouit dans la nature. Aidez-nous à retracer son histoire !

Grande première sur sofoot.com ! On se lance dans une enquête collaborative et on vous propose de nous aider dans cette mission à partir de lundi 14h sur notre chaîne Twitch So What?!.

L’idée est née d’ une discussion avec le légendaire Guillaume Ars, collectionneur de revues, magazines, quotidiens de sports et exposant depuis la deuxième édition de nos brocantes So Foot nostalgie. Devenu par la force de sa passion spécialiste de l’histoire du foot, il nous a fait savoir que parmi tous les joueurs ayant porté le maillot de l’équipe de France, il en existe quatre dont on ignore ce qu’ils sont devenus : Camille Teissonnier, Abdesselem Ben Mohammed, Mustapha Ben M’Barek et… Albert Polge. Présentation. …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com