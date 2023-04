Où en est le football italien avec la gangrène du racisme ?

Lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie, Romelu Lukaku a de nouveau été victime de racisme de la part de certains supporters de la Juve. Ce qui n’est en aucun cas un événement isolé. Les années passent, et cette gangrène est toujours présente en Italie.

Ces dernières semaines, le football italien est couvert de louanges. Sur le rectangle vert, la Serie A a retrouvé de sa superbe, comme en témoignent les prestations de ses écuries sur la scène continentale : cinq sont toujours en lice dans les compétitions européennes (Milan et Inter en C1, Roma et Juve en C3, la Fiorentina en C4). Du jeu sur le terrain et de la joie dans les tribunes, l’affluence moyenne étant de 29 088 spectateurs (une donnée prise après la 27 e journée), un record depuis la saison 2000-2001. La vie en rose ? Pas tout à fait, le racisme gangrenant encore et toujours les enceintes d’une Italie qui tente de soigner le mal.

Le 4 avril, la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre la Juve et l’Inter (1-1) avait vu Romelu Lukaku, buteur sur penalty dans les derniers instants, s’attirer les attaques racistes d’une centaine de tifosi adverses. « Singe de merde » , pouvait-on entendre sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans la foulée. « L’histoire se répète, cela s’est passé en 2019 et maintenant en 2023. J’espère que cette fois la Ligue prendra de véritables décisions. Merci pour vos messages de soutien, Fuck les racistes » , lâchera après la rencontre Big Rom sur son compte Instagram. Les années passent, et rien ne change. « Quand est-ce qu’on prendra vraiment ce sujet au sérieux ? De véritables actions sont nécessaires » , déplorait de son côté Stefano Pioli, le coach du Milan, après ces incidents. L’affaire Lukaku n’est pas un cas isolé, la Serie A a encore vu son image entachée par plusieurs épisodes de racisme cette saison : Samuel Umtiti, qui sortira même en larmes de la pelouse, Victor Osimhen, Yann Karamoh, Moïse Kean, ou encore dernièrement Rafael Leão avant le quart de finale retour à Naples. Autre fait marquant, le 22 mars dernier, un « supporter » de la Lazio s’était pointé au stade avec un maillot floqué « Hitlerson 88 ».…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com