Otan : Trudeau, Macron et Johnson filmés en train de se moquer de Trump

Voilà une séquence qui ne devrait sans doute pas plaire à Donald Trump. Alors que les principaux leaders du monde occidental sont réunis à Londres pour le 70e anniversaire de l'Otan, le comportement du président américain ferait sourire les autres chefs d'État, relève le média canadien CBC.La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, est courte. Une séquence de 25 secondes, filmée à la réception organisée mardi soir à Buckingham Palace. On peut y voir les Premiers ministres canadien, britannique et néerlandais, Justin Trudeau, Boris Johnson et Mark Rutte, ainsi que le président de la République française Emmanuel Macron. Les quatre hommes, un verre à la main, semblent notamment commenter le comportement de Donald Trump lors du sommet. Ils critiquent sa volonté d'avoir « une conférence de presse de 40 minutes ». Justin Trudeau commente aussi la réaction atterrée de l'équipe de Donald Trump face à certaines annonces.Lire aussi Phébé ? Pourquoi les démocrates sont jeunes et les dictateurs, vieuxTrump annule sa conférence de presse de clotureComme le précise Maggie Harbeman, la correspondante à la Maison-Blanche du New York Times, cette séquence risquait de trouver un écho très particulier chez Donald Trump qui « déteste l'idée que d'autres personnes se moquent de lui », mais aussi parce qu'il a longtemps attaqué ses prédécesseurs en clamant : « Les autres pays se moquent de nous. » Le président américain avait...