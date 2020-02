Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oscars: Quatre récompenses, dont celle du meilleur film, pour "Parasite" Reuters • 10/02/2020 à 06:48









OSCARS: QUATRE RÉCOMPENSES, DONT CELLE DU MEILLEUR FILM, POUR "PARASITE" LOS ANGELES (Reuters) - La 92e cérémonie des Oscars, dimanche soir à Los Angeles, a été marquée par le succès du film sud-coréen "Parasite", sacré meilleur film et meilleur scénario original. Ce drame familial, qui met en scène la violence des rapports sociaux, a remporté au total quatre récompenses avec celles du meilleur film étranger et le prix du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho. "Parasite" devient le premier long-métrage en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film. L'acteur Joaquin Phoenix, 45 ans, s'est vu décerner dimanche son premier Oscar, du meilleur acteur, pour son rôle de clown criminel dans le film "Joker". L'actrice Renée Zellweger a été désignée meilleure actrice pour son incarnation de la légende d'Hollywood Judy Garland, dans le film "Judy". Le film sur la première guerre mondiale "1917" (Sam Mendes) a décroché trois Oscars, pour la meilleure photographie, les meilleurs effets spéciaux et meilleur mixage son, alors que "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino a permis à Brad Pitt de recevoir sa première statuette, celle du meilleur acteur dans un second rôle. Laura Dern a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'une avocate impitoyable dans le film "Marriage Story". "The Irishman" de Martin Scorsese, pourtant sélectionné dans dix catégories, est reparti les mains vides. La cérémonie des Oscars 2020 a été de nouveau critiquée pour son manque de diversité et pour le fait qu'aucune femme n'ait été retenue dans la catégorie des meilleurs réalisateurs. (Jill Serjeant, avec Lisa Richwine, Maria Caspani et Nichola Groom, version française Arthur Connan)

