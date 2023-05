Osasuna : Roberto Torres, capitaine un jour, capitaine toujours

Samedi dernier, Osasuna s’inclinait contre le Real Madrid (1-2) en finale de la Coupe du Roi. La tête haute, le club de Pampelune pouvait compter sur le soutien de Roberto Torres. L’ex-capitaine a fait le déplacement avec ses anciens coéquipiers. Comme si son club de Foolad (Iran) ne jouait pas ce week-end...

Et si Roberto Torres n’était jamais parti ? C’est l’impression que le milieu de terrain a laissé vendredi dernier, grimpant à bord du Fokker F100 reliant Pampelune à Séville. Arborant fièrement le polo et le short d’Osasuna, le joueur de 34 ans a surpris bon nombre de supporters du club navarrais. Et pour cause, Roberto Torres n’est plus membre de l’effectif depuis janvier. Défendant désormais les couleurs du Foolad, il a choisi de faire le déplacement alors même que sa nouvelle formation jouait ce week-end. Mais après dix-huit années passées à Osasuna, Roberto Torres a la tête ailleurs. L’ancien capitaine ne pouvait pas manquer ce rendez-vous historique. Une finale de Coupe, ce n’est pas rien. D’autant plus pour un club qui, il y a encore huit ans, luttait pour ne pas être relégué en troisième division.

Alors que tout laissait présager qu’il finirait sa carrière là où elle a commencé, Roberto Torres a fait le choix de l’exotique avec un départ en Iran. Arrivé à Osasuna à dix-sept ans, Roberto Torres a attendu patiemment avant d’acquérir une place de choix dans l’effectif. Brillant avec la réserve, où il a marqué une vingtaine de buts pour 132 matchs disputés, le natif du village d’Arre a fini par devenir indiscutable fin 2013. En juin, il inscrit par ailleurs son premier but avec le maillot rouge, lors d’une défaite contre le Real Madrid au Santiago-Bernabéu (4-2).…

Par Jérémy Lequatre-Garat pour SOFOOT.com