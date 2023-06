Osasuna : la corruption ne s’oublie jamais

David Garcia of CA Osasuna and Abde Ezzalzouli of CA Osasuna during the Liga match between RCD Espanyol and CA Osasuna at RCDE Stadium in Cornella, Spain. - Photo by Icon sport

Qualifié en Ligue Europa Conférence après une belle septième place en Liga, Osasuna se retrouve privé de compétition continentale. Une affaire de matchs truqués, datant de la décennie passée, a refait surface au pire moment.

Qui a balancé ? C’est la question que se posent les dirigeants d’Osasuna depuis début juin. Alors que le club navarrais avait obtenu à la régulière la septième place de Liga, qualificative pour l’édition prochaine de la Ligue Europa Conférence, l’UEFA a annoncé ouvrir une « enquête disciplinaire » contre les Rojillos . Il leur est reproché des « événements survenus lors de la saison 2013-2014 », ayant entraîné en début d’année une condamnation par le tribunal suprême espagnol et donc une inéligibilité internationale. « Nous n’avons rien à voir avec la situation dans laquelle se trouve Osasuna » , s’est rapidement défendu Jon Berasategi, le directeur général de l’Athletic Club. Car une sanction des voisins navarrais profiterait aux Leónes , qui ont fini huitièmes.

Pour comprendre comment on en est arrivé là, un retour en arrière s’impose. À la toute fin de la saison 2013-2014, Osasuna est en bien mauvaise posture. La relégation se fait de plus en plus menaçante, et les dirigeants de l’époque décident de jouer leur ultime carte pour accrocher le maintien : l’argent. L’objectif n’est pas de s’assurer la dix-septième place, mais bien de favoriser ses chances de l’obtenir. Pour cela, l’ancien directeur général Ángel María Vizcay a pris contact avec Antonio Amaya et Xavier Torres, deux joueurs évoluant au Real Betis, équipe dont la relégation avait alors déjà été mathématiquement actée. Il leur est proposé plusieurs centaines de milliers d’euros en échange de deux choses : remporter la 37 e journée contre le Real Valladolid – autre rival pour le maintien – et perdre le dernier match, contre Osasuna. En mai 2014, le Betis s’impose par 4-3 contre Valladolid, avant de s’incliner sur la pelouse navarraise par 2-1.…

Par Jérémy Lequatre-Garat pour SOFOOT.com