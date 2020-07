Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osasuna et Getafe se quittent dos à dos Reuters • 05/07/2020 à 21:47









Osasuna et Getafe se quittent dos à dos par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de vainqueur ni de but entre Osasuna et le Getafe pour le compte de la 34ème journée de Liga. Au terme d'un match disputé, les deux équipes n'auront pas trouvé la solution malgré les 12 tentatives cumulées. Osasuna met fin à une série de 3 succès de suite et reste 11ème au classement, à l'abri de la relégation mais trop juste pour pouvoir viser une Coupe d'Europe. De leur côté, les hommes de Pepe Bordalas n'ont remporté qu'un seul de leurs 8 derniers matches (5 nuls, 2 défaites). Le Getafe est toujours 6ème et commence à perdre de vue la Ligue des Champions. Les Azulones sont à 4 longueurs de Séville, 4ème, qui jouera demain contre Eibar.

