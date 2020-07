Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osasuna enfonce le Celta Vigo Reuters • 11/07/2020 à 19:06









Osasuna enfonce le Celta Vigo par Léo De Garrigues (iDalgo) Cinquième match consécutif sans victoire pour le Celta Vigo. Sur la pelouse d'Osasuna, les hommes d'Óscar García se sont inclinés (2-1) en toute fin de match. Pourtant, c'est Santi Mina qui avait ouvert le score dès la 10e minute et mis les visiteurs sur la bonne voie. Mais moins d'un quart d'heure plus tard, Enric Gallego a égalisé de la tête. Dans les arrêts de jeu, à la 91e minute, Arnaiz Diaz a offert les trois points à Osasuna en marquant de la tête. Au classement, Vigo reste provisoirement 16e avec seulement 4 points d'avance sur la zone de relégation. Osasuna est 11e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.