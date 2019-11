Orthographe, grammaire... pourquoi tant de fautes de français ?

C'est une épidémie de terminaisons verbales massacrées, de participes passés écorchés, de pluriels assassinés. Dans les copies des lycéens ou dans nos e-mails, sur les réseaux sociaux et même sur les affiches publicitaires qui tapissent les murs de nos rues, les fautes d'orthographe se multiplient. Ici, c'est une élève de seconde qui, dans une rédaction, écrit : « Alors que avant qu'on mettent dans mon caveau j'avais extrement peur et froid. »Là, c'est un candidat qui, dans sa lettre de motivation, postule à un emploi d'« attaché commerciale ». La palme revenant au rappeur marseillais Jul, et à son tweet d'octobre 2017 : « Desolé ma team pour ce qu'il cest passé. Je sait qui a des enfant et des parent qui me suive cest pas une bonne image pour tt le monde donc voila je tenez a mescusez ! »En 30 ans, le nombre de fautes a presque doublé en France, ton français fout le camp ! Et ce n'est pas qu'une impression. Des études soulignent que la maîtrise de notre langue et de ses subtilités est en chute libre, surtout en classe. La preuve ? Une même dictée a été proposée à des élèves de CM2 à près de trente ans d'intervalle. En 1987, les écoliers commettaient, dans ce texte d'une dizaine de lignes, 10,6 fautes ou erreurs de ponctuation en moyenne. En 2007, ils en faisaient 14,3. Et 17,8 en 2015 !« L'essentiel des difficultés relève de la non-application des règles grammaticales », souligne une note de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) de l'Education nationale, qui a mené cette enquête. Ainsi, aujourd'hui, à peine un quart des élèves accordent correctement l'adjectif « inquiet » dans la phrase : « Papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. »Autre exemple, qui montre que la dégringolade est générale : en 2010, les quelque 5 000 utilisateurs de Projet Voltaire, entreprise lyonnaise consacrée ...