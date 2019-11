Orpaillage illégal en Guyane : des cartes officielles ont aiguisé les appétits

Depuis le petit avion qui dépose les visiteurs à l'aérodrome de Maripasoula (Guyane), le vert de l'Amazonie qui semble s'étendre à l'infini est entaillé de zones déboisées. Le long du fleuve Maroni, la jungle porte les cicatrices de l'orpaillage illégal : l'ocre de la terre sans son couvert verdoyant, le blanc laiteux dans les rivières contaminées.Sous la cime épaisse, c'est tout un monde caché qui prospère. Les « garimpeiros » - les prospecteurs en portugais - montent des camps de base en pleine jungle avec cantines, églises, tripots, prostituées et même des coiffeurs. Pas de cartels pour piloter ces orpailleurs illégaux, il faut plutôt imaginer une multitude de petites, voire très petites entreprises, éparpillées dans l'Amazonie.Des documents encore plus précis auraient fuitéL'activité aurait explosé en Guyane après la publication dans les années 1990 par un organisme public, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), de la carte des filons. « Elle n'aurait jamais dû être rendue publique, s'emporte de docteur Rémy Pignoux. C'est simple, n'importe quel trafiquant un peu entreprenant peut se mettre à chercher sur les points indiqués par l'administration. » D'autant que, depuis, d'autres documents, encore plus précis, auraient fuité.On estime aujourd'hui qu'environ 10 tonnes d'or sont extraites de Guyane chaque année par 6 000 à 10 000 garimpeiros. « On est face à des gars qui sont là pour subsister, résume le chef d'état-major des forces françaises en Guyane Emmanuel Durville. A la mine, ils peuvent engranger l'équivalent de 3 000 € par mois. » Une fortune vue du Nordeste brésilien mais une somme au final assez dérisoire rapportée au coût de la vie dans la jungle. « Rien que pour le petit-déjeuner, c'est 1,5 g d'or, soit près de 60 € », rapporte un soldat habitué des saisies sur les campements.