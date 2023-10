Orne: une mère et ses trois enfants meurent dans l'incendie de leur maison

Des pompiers près d'une maison incendiée à Bretoncelles, dans l'Orne, le 19 octobre 2023 ( AFP / Lou Benoist )

Une mère de famille et ses trois enfants ont trouvé la mort dans l'incendie de leur maison jeudi matin dans la petite commune de Bretoncelles (Orne), a-t-on appris de source proche du dossier.

L'âge et l'identité des victimes, pas plus que l'origine possible du sinistre, n'ont toutefois été divulgués par les enquêteurs jeudi.

Selon le maire Daniel Chevée, joint par l'AFP, la famille qui vivait dans cette maison était formée d'un couple et trois enfants. Le père est sain et sauf, selon lui.

Le parquet n'a ni confirmé ni infirmé ces informations. Les investigations se poursuivent et la procureure de la République d'Alençon, Laetitia Mirande, ne donnera pas de point presse ce jeudi, a-t-il précisé.

L'incendie s'est déclaré vers 5h15 dans une habitation de ce bourg d'environ 1.500 habitants, a précisé Paul Bourgeois, directeur de cabinet du préfet de l'Orne, joint par l'AFP.

Les pompiers de Bretoncelles sont arrivés sur place une quinzaine de minutes plus tard et l'incendie a été maîtrisé vers 9h30, selon la même source. Au total, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés.

Jeudi en début d'après-midi, de la fumée s'échappait toujours de la grande maison, dont une partie du toit s'est effondré, selon une photographe de l'AFP sur place.

Trois camions de pompiers, des techniciens de l'identification criminelle et des gendarmes se trouvaient sur place peu avant 15h, selon cette journaliste. L'accès à la maison, située en centre-bourg, était toujours bloqué en milieu d'après-midi.

Un cellule psychologique a été mise en place dans la salle des fêtes de la commune, avait indiqué le directeur du cabinet du préfet.

Selon un voisin de la famille qui n'a pas souhaité donner son nom, le couple avait trois garçons. "La mère était prof de chant et participait à une chorale", a-t-il témoigné, très ému.

Selon le journal Le Perche, les parents étaient tous deux professeurs de musique et avaient lancé une association musicale dans la commune.

Le couple était bien inséré dans le milieu associatif local, a confirmé le maire.