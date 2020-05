Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orly pourrait rouvrir sous conditions le 26 juin, dit Djebbari Reuters • 12/05/2020 à 21:26









ORLY POURRAIT ROUVRIR SOUS CONDITIONS LE 26 JUIN, DIT DJEBBARI PARIS (Reuters) - L'aéroport d'Orly, fermé depuis la fin mars en raison de l'épidémie de coronavirus, pourrait rouvrir vers le 26 juin si certaines conditions sanitaires sont réunies, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. "Il faut deux conditions pour que le trafic reprenne: un que la situation sanitaire s'améliore (...), deux qu'on se mette d'accord entre les pays européens voisins et les pays méditerranéens au sens large sur les mesures sanitaires", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari sur l'antenne de BFM TV. "Si les compagnies aériennes sont prêtes par exemple mi-juin, on peut envisager à ces conditions de reprendre le trafic aérien à Orly vers le 26 juin", a-t-il ajouté, confirmant une date qu'il avait déjà évoquée dimanche. (Jean-Stéphane Brosse)

