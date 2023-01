Oriol Soldevila, auteur d'un triplé pour du beurre face au Barça

Auteur d'un triplé face au FC Barcelone, malgré l'élimination de son équipe d'Intercity (3-4 ap), Oriol Soldevila a été la révélation de ce seizième de finale de Coupe du Roi.

La déception à la Masia

Un triplé salvateur ?

En manque d'inspiration ce mercredi soir, avant de venir finalement tout de même à bout d'une tenace équipe d'Intercity (D3), les attaquants du Barça auraient sûrement dû demander conseil à leur adversaire : Oriol Sodevila. À 21 ans, l'avant-centre alicantin a en effet sorti le répertoire du buteur maison, pour s'offrir un triplé d'anthologie. D'abord en renard, sur un corner mal repoussé par la défense catalane, puis en tueur, au moment de claquer un coup de casque imparable pour Iñaki Peña, et enfin en finesse, ajustant idéalement son face-à-face dans les ultimes instants du temps réglementaire. Suffisant pour traîner l'ogre bleu et rouge (en gris) jusqu'en prolongation, et prendre une petite revanche sur cette trajectoire personnelle poussive.Car comme son nom l'indique, Oriol Soldevila est un pur produit de la formation catalane. L'attaquant a effectivement écumé les jeunes classes de la Masia, sans jamais avoir sa chance, en dépit de quelques sélections avec les U17 et U18 de la. Conscient du cap lui restant à franchir, et alors qu'au même moment, ses compères Ansu Fati, Riqui Puig ou Carles Pérez garnissaient les rangs de l'équipe A, Soldevila se décidait à aller voir ailleurs. Un passage au sein de la réserve de Birmingham entre les étés 2020 et 2022, là encore sans contrat professionnel à la clé.La porte s'ouvre donc en juillet dernier, du côté de la Primera Federación, la troisième division locale, à l'Intercity. Installé à Alicante, non loin de chez lui finalement, Soldevila a ainsi reculé pour plus ou moins mieux sauter. Car si ce triplé inscrit face à son ancienne écurie ce mercredi lui a permis de briller de mille feux, cette performance est loin de représenter le rythme de croisière de Soldevila, un garçon qui, sur ses 17 apparitions en championnat au sein de l'actuel 16(et premier relégable) du groupe 2 de Segunda B, n'a été titularisé qu'à une seule reprise (face à Castellón). Un temps de jeu pas très glorieux durant lequel le gaucher a inscrit un petit but jusqu'ici cette saison (lors d'un 5-2 face à la Real Sociedad).Grâce au triplé planté contre le grand Barça, Soldevila a fait grimper son total de réalisations à cinq depuis cette entame de saison…