information fournie par So Foot • 05/10/2023 à 18:03

Organisation du Mondial 2030 : le président du Chili s’attaque à la FIFA

Un oubli regrettable.

Alors que la FIFA a annoncé officiellement mercredi que la Coupe du monde 2030 allait se dérouler dans six nations, un candidat a été laissé de côté par l’instance : le Chili. Le pays de la côte ouest de l’Amérique du Sud avait en effet déposé une candidature commune avec le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine, mais n’accueillera pas les matchs du Centenaire de la Coupe du monde. Le président du Chili, Gabriel Boric, est revenu ce jeudi sur cette décision, assurant que ce choix n’était pas dû à « une négligence du Gouvernement ». Il a aussi ajouté qu’il « regrettait qu’il y ait des institutions qui travaillent de manière peu sérieuse et surprenante ». …

CD pour SOFOOT.com