Organisation d'événements à Nice : procès en vue pour le couple Estrosi et France TV

L'ancien maire de Nice, Christian Estrosi (g) et son épouse Laura Tenoudji lors d'une cérémonie en mémoire des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le 13 juillet 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Procès en vue pour l'ancien maire Horizons de Nice Christian Estrosi, son épouse Laura Tenoudji-Estrosi, France Télévisions et le journal La Tribune sur les conditions d'organisation d'événements subventionnés par la municipalité et gérés par ces médias, également employeurs de la femme de l'ex-édile.

M. Estrosi est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "prise illégale d'intérêt", son épouse pour "complicité et recel de prise illégale d'intérêt", a annoncé lundi le parquet de Marseille, confirmant une information de Mediapart.

Le média La Tribune ainsi que son président Jean-Christophe Tortora, également directeur général de CMA Média, France Télévisions et France Télévisions Studio sont renvoyés pour "recel de prise illégale d'intérêt".

La date du procès reste à fixer.

Les poursuites interviennent dans le cadre d'une enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille sur deux événements tenus à Nice à l'automne 2023 : le concours de chant Eurovision Junior, organisé et retransmis par France Télévisions, et le "Nice Climate Summit", organisé par le média économique La Tribune.

Le 1er juillet 2025, le couple Estrosi, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte-Cunci, M. Tortora et six autres personnes avaient été placés en garde à vue pendant plusieurs heures dans le cadre de l'enquête, alors ouverte pour "prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, recel, faux dans un acte authentique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage".

Les avocats de M. Estrosi, Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur, ont souligné dans un communiqué que les poursuites n'avaient pas retenu toutes ces incriminations.

"Sur le fond des accusations, Christian Estrosi est blanchi. Il bénéficie d'un classement sans suite pour les infractions de détournement de fonds publics et de faux en écriture publique pour lesquelles il était initialement visé", écrivent-ils.

Pour les avocats de l'ancien maire, "l'enquête a démontré que les événements en cause étaient entièrement dédiés au rayonnement de la ville et que pas un centime d'argent public n'a été détourné. Reste seulement un débat juridique sur les conditions purement formelles de sa participation à certaines décisions. Nous plaiderons et obtiendrons sa relaxe".

Anglais insuffisant

L'affaire était partie d'un signalement d'élus écologistes niçois sur le Nice Climate Summit. Chroniqueuse à Télématin sur France 2 et salariée du groupe France TV, Laura Tenoudji-Estrosi, qui collaborait aussi avec La Tribune, devait animer deux tables rondes, "à titre bénévole" selon la ville.

L'ancien maire de Nice Christian Estrosi assiste à un meeting d'Edouard Philippe à Paris, le 5 juillet 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Face à la polémique, elle y avait renoncé, mais l'opposition avait relevé que M. Estrosi ne s'était pas absenté, malgré le conflit d'intérêts potentiel, lors du vote d'une subvention de 20.000 euros pour ce colloque.

Concernant l'Eurovision Junior, les doutes portent sur le choix de confier à Laura Tenoudji la co-animation de la cérémonie d'ouverture, malgré un niveau d'anglais inférieur aux standards dans ce genre d'émissions internationales.

Ce choix relevait-il d'une décision interne à France Télévisions ou aurait-il fait l'objet d'un accord explicite ou implicite lors des négociations avec la ville ?

Nice a en effet versé une importante subvention - 605.000 euros selon Mediapart - pour l'organisation de ce concours, pendant lequel la ville et la métropole ont été particulièrement mises en valeur.

Outre cette affaire, M. Estrosi est cité dans plusieurs autres enquêtes.

Il a ainsi le statut de témoin assisté dans l'enquête sur les failles de sécurité de la Promenade des Anglais le soir de l'attentat au camion-bélier qui a fait 86 morts le 14 juillet 2016.

Une enquête pour corruption et favoritisme est également en cours autour d’œuvres offertes par le sculpteur Richard Orlinski à plusieurs maires, dont M. Estrosi, de communes où il était exposé.

La gestion des GP de Formule 1 du Castellet (Var) entre 2018 et 2022, dont il présidait le Groupement d'intérêt public, fait l'objet d'une enquête pour favoritisme et détournement de fonds.

Et il est aussi question de détournement de fond dans une enquête ouverte en septembre par le parquet de Nice après un signalement du successeur de M. Estrosi, Eric Ciotti (UDR), qui l'a battu aux dernières municipales, sur l'absence de justificatifs pour une partie de ses notes de frais en tant que maire.