Ordre et autorité : Attal affiche sa bonne entente avec Darmanin

Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, à droite, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à gauche, au commissariat d'Ermont, dans le Val-d'Oise, le 10 janvier 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a fait de la "sécurité" et de "l'ordre" une de ses priorités absolues mercredi, affichant au passage sa bonne entente avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin comme pour mieux faire taire les rumeurs de rivalités au moment où s'accélère la formation du gouvernement.

"Je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles", a martelé le chef du gouvernement lors d'une visite dans un commissariat de police à Ermont (Val d'Oise), près de Paris, bien décidé à faire de l'autorité une de ses marques de fabrique comme à l'Education précédemment.

"Les Français aspirent à vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays", a-t-il ajouté en référence aux émeutes urbaines de l'été 2023 qui ont aussi touché Ermont. "Ils sont dans l'attente que nous poursuivions cet effort absolu pour leur sécurité", a-t-il insisté.

Gabriel Attal a aussi pris soin de mettre en scène sa propre autorité alors que beaucoup s'interrogent sur sa marge de manoeuvre future face à des ministres plus expérimentés et qui visent déjà la succession du président de la République Emmanuel Macron.

Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sortant, dont la présence a semblé confirmer sa reconduction, sont apparus tout sourire. Même si Gérald Darmanin était parfois en retrait, l'air pincé.

Au lendemain de sa nomination, le nouveau locataire de Matignon a par ailleurs poursuivi ses discussions avec le chef de l'Etat sur le futur casting gouvernemental. Le président "a envie de faire un peu reset", confie une source au sein de l'exécutif.

Les deux têtes de l'exécutif se sont vues pendant deux heures autour d'un déjeuner. Ils avaient déjà échangé jusqu'à 02H00 du matin dans la nuit de mardi à mercredi.

La composition du futur gouvernement pourrait être dévoilée dès jeudi, au moins au niveau des ministres de plein exercice, selon des sources au sein de l'exécutif. Celle des secrétaires d'Etat interviendrait dans un second temps.

"La logique voudrait un Conseil des ministres avant la fin de la semaine, mais je ne sais pas s'ils vont assez vite pour cela", a relevé une source gouvernementale.

Les ministres de plein exercice pourraient être entre 12 et 16, leur nombre actuel, avec une parité totale entre hommes et femmes, ce qui complique la donne au vu de la surreprésentation masculine parmi les ministres pressentis.

Devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, l'éphémère ministre de l’Éducation nationale va composer son équipe sous le signe du "réarmement" et de la "régénération" souhaités par Emmanuel Macron.

Dans l'attente de la fumée blanche, des noms ont commencé à circuler.

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire (gauche) et Gabriel Attal, alors ministre chargé des Comptes publics, photographiés au ministère de l'Economie et des Finances à Paris le 19 juin 2023 ( AFP / JULIEN DE ROSA )