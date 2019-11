Orages : une personne portée disparue dans le Var, des évacuations en cours

L'épisode méditerranéen n'est pas terminé dans le Sud-Est. Ce samedi matin, Météo France maintient l'alerte pour onze départements.La Drôme, l'Isère et la Loire sont placés en vigilance orange pour « vent violent » ; les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Lozère et le Var pour « pluies-inondations », l'Aveyron pour « inondation ». Certains de ces départements ont également été placés en vigilance orange « inondations » par Vigicrues. Il s'agit de l'Ardèche, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et du Var. #Pluie et #vent sont au menu ce matin dans le sud-est comme ici à #Antibes.#VigilanceOrangeVideo @antibes_jlp pic.twitter.com/tyH0SfMxbD-- meteo60 (@meteo60) November 23, 2019 Dans la nuit vers 4 heures à Saint-Antonin-du-Var, un homme âgé de 77 ans et désorienté serait sorti de chez lui et se serait rapproché d'un cours d'eau. Les autorités ont été prévenues par des proches. Il est toujours porté disparu. Ce samedi matin, les pompiers et les gendarmes ont commencé à sonder le cours d'eau. Cette tempête a déjà fait d'importants dégâts matériels. Une tornade de faible intensité a renversé plusieurs voitures et endommagé les façades de plusieurs magasins à Hyères. PHOTOS. Camion retourné, serres et magasins dégradés... Deux tornades font un passage dévastateur à Hyères via @nice_matin https://t.co/03KS1LDwdw-- Dan (@perretdanielle) November 23, 2019 Selon France Info, deux personnes ont été mises en sécurité à Montauroux et au Luc. Deux autres ont du être évacuées de leur logement à Régusse. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois en raison de la chute d'arbres. Dans le Var, plusieurs routes ont été coupées. Des évacuations préventives à Hyères, Fréjus et Roquebrune-sur-ArgensToujours dans le Var, où Météo-France prévoit « les plus ...