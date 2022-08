Orages : huit départements en vigilance orange, dont trois en Normandie

La Manche, le Calvados et la Seine-Maritime ont été à leur tour placés mercredi par Météo-France en vigilance orange aux orages, portant à huit le nombre de départements concernés, avec les cinq départements de l'arc méditerranéen sur lesquels un déluge s'est abattu dans la nuit ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La Manche, le Calvados et la Seine-Maritime ont été à leur tour placés mercredi par Météo-France en vigilance orange aux orages, portant à huit le nombre de départements concernés, avec les cinq départements de l'arc méditerranéen sur lesquels un déluge s'est abattu dans la nuit.

Les départements de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Var sont en vigilance orange depuis mardi. Météo-France avait en revanche levé dans la nuit l'alerte pour l'Aude, le Tarn et l'Aveyron.

Trombes d'eau, vents violents, grêle: entre mardi soir et mercredi matin, des orages ont balayé le Sud-Est, de l'Aude au Var, mais aucun dégât notable n'a été enregistré, selon les services de secours interrogés par l'AFP.

"La nuit a été calme, nous n'avons eu aucune intervention significative", ont indiqué les pompiers du Gard. Même écho dans l'Hérault et les Bouches-du-Rhône au petit matin, bien que les pluies aient été abondantes sur Montpellier et Marseille et le ciel zébré d'éclairs.

"Ces orages donnent des averses de l'ordre de 20 à 40 mm en moins d'une heure" et quelques pics ont été enregistrés avec 75 mm de pluies à Montarnaud et 97 mm à Puechabon, deux communes près de Montpellier, a précisé Météo-France. Le vent a également soufflé fort avec 103 km/h sur la commune d'Aigues-Mortes en Camargue.

Après une accalmie mercredi matin, de nouveaux orages vont se reformer dans la journée dans l'Hérault et le Gard, puis dans le Var et les Bouches-du-Rhône, et Météo-France attend des pluies très intenses, jusqu'à 80 mm en peu de temps, avec de la grêle et de fortes rafales de vent.

"Des phénomènes tourbillonnaires sont également possibles sur les zones littorales", a prévenu Météo-France.

L'institut météorologique ne qualifie pas ces orages d'été d'épisode "méditerranéen" à ce stade.

"L'épisode méditerranéen, c’est quand on commence à avoir des cellules stationnaires qui donnent de forts cumuls de pluie (...) à partir de seuils de 100 mm localement", avait expliqué mardi Frédéric Nathan, prévisionniste de Météo-France, qualifiant l'épisode actuel d'"assez classique".

Les autorités des départements du Sud-Est en vigilance orange ont rappelé à la population de reporter tout déplacement ou, tout du moins, de se renseigner sur la météo avant de prendre la route. "30 cm d’eau suffisent pour emporter une voiture", a rappelé la préfecture du Var dans un communiqué. Il est aussi formellement déconseillé de rester proche des cours d'eau ou de s'abriter sous un arbre.