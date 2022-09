Orages: fin de la vigilance rouge dans le Gard et l'Hérault

La vigilance absolue dans le Gard et l'Hérault a été levée par Météo-France mardi soir, ces départements étant désormais placés en vigilance orange aux orages et inondations, comme 25 autres départements du Centre-Est et du Nord-Est.

Les orages se sont décalés en mer, ce qui ne "justifie plus le maintien en vigilance rouge" aux orages de ces deux département d'Occitanie, a précisé Météo-France dans son dernier bulletin.

Quelque 150 à 180 mm d'eau ont été relevés "en moins de trois heures" sur le sud-est de l'Hérault et le sud-ouest du Gard, a indiqué l'institut météorologique.

Aucune victime n'est à déplorer et les pompiers du Gard et de l'Hérault n'ont pas effectué d'intervention significative.

De nouveaux orages peuvent toutefois se produire dans la nuit de mardi à mercredi, ainsi que dans la journée de mercredi, et pourraient être "localement forts, donnant 50 à 80 mm en peu de temps", a mis en garde l'organisme.

Météo-France avait placé mardi après-midi le Gard et l'Hérault en vigilance absolue, en raison d'"orages stationnaires" et de volumes de précipitations exceptionnels.