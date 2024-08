Orages: fin de la vigilance orange dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse

Météo_France a abaissé jeudi soir d'orange à jaune la vigilance pour risques d'orages pour les départements du Var, des Alpes-Maritimes et de la Haute-Corse, où aucun dégât majeur n'a eu lieu jeudi, même si les transports ont été fortement perturbés.

"Associés à la dépression actuellement sur les Baléares, de violents orages ont tangenté le littoral du Var, des Alpes-Maritimes et de la Haute-Corse", a précisé l'institut météorologique, qui a cependant conseillé de rester "attentif" à toute activité à proximité d′un rivage ou d'un cours d′eau pour éviter de se faire surprendre par une crue soudaine.

Météo-France a relevé des rafales de vents de 90 à 110 km/h à proximité du littoral des Alpes-Maritimes et jusqu'à 30 millimètres d'eau sont tombés en une heure près de Fréjus ou encore 15 millimètres en six minutes à Camile (Haute-Corse).

Cet épisode orageux touchant le Sud-Est de la France avait débuté dans la soirée de mercredi, principalement au large de Toulon. Des rafales de vent avaient été relevées à 140 km/h sur l'île du Levant, avaient précisé les pompiers du Var.

Malgré une accalmie dans la matinée et à la mi-journée, une partie des célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Provence, prévue en début d'après-midi à Toulon, a été annulée.

Par mesure de précaution, la SNCF avait annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi une interruption de la circulation des trains entre Marseille et Nice à partir de 05h00 du matin.

"Les conditions météorologiques permettent maintenant d'assurer la circulation des trains dans les deux sens entre Marseille et Vintimille. Des retards importants et des suppressions sont à prévoir jusqu’en fin de service", a cependant ajouté la SNCF.

Ces perturbations ont plongé des centaines de passagers dans le désarroi en ce premier jour de pont du 15 août, impactant aussi les liaisons entre Marseille et Paris dans la mesure où beaucoup de ces trains partent de Nice.

A l'aéroport de Nice, les intempéries ont également provoqué de nombreux retards de vols. Dans la ville, plusieurs impacts de foudre ont fortement perturbé la circulation des tramways.

Les pompiers du Var et des Alpes-Maritimes ont signalé des départs de feu dûs à la foudre, qui ont tous pu être rapidement maîtrisés, mercredi soir ou tôt jeudi matin. Parallèlement, trois habitations varoises ont été endommagées par la foudre et un arbre est tombé sur une maison. Mais aucune victime n'est à déplorer et il n'y a pas eu non plus d'inondations, ont précisé les pompiers.

A Nice, le maire Christian Estrosi avait activé une cellule de vigilance et fermé les parcs, jardins et cimetières de la ville, ainsi que l'accès aux plages et au sentier du littoral.