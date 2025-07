Orages et pluie-inondation: la vigilance orange étendue à 26 départements dimanche après-midi

Orage à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) le 14 juin 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Météo-France a étendu la vigilance orange orages à cinq départements du sud-est dimanche après-midi, qui rejoignent les 21 départements du nord-est et du centre-est déjà concernés, et placé huit départements en vigilance pluie-inondations dans la soirée.

La vigilance orages, qui a débuté dès 13h00 sur les départements du nord-est et du centre-est, est étendue jusqu'à 6h00 lundi, et l'épisode orageux "nécessite une vigilance particulière" avec "une forte probabilité de phénomènes violents", prévient Météo-France.

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse sont placés en vigilance orange pluie-inondation de 20h00 à 06h00.

"Les orages continuent à se développer et finissent par concerner les départements les plus à l'Est dans les prochaines heures", a précisé le service météorologique dans son bulletin publié à 16h00.

Les orages s'étendent de l'Ardèche à la Lorraine et se déclenchent également sur l'Alsace et le sud des Alpes avant une "dégradation dans la soirée" sur le massif alpin. Ils entraînent des rafales de vent entre 70 et 90 km/h voire plus, avec une rafale à 105km/h enregistrée dimanche après-midi à Lons-Le-Saunier (Jura) selon Météo-France, qui prévoit des pointes jusqu'à 120km/h.

"L'activité électrique est intense" et "les cumuls atteignent parfois 20 mm en peu de temps", voire jusqu'à 40 mm "très localement", ajoute le service météorologique. Des chutes de grêle de petite à moyenne taille sont attendues, avec des grêlons pouvant atteindre jusqu'à 3 cm de diamètre.

Dans l'Allier, de violents coups de vent ont "tourbillonné" et endommagé ou arraché des toitures sur plusieurs communes, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

Dimanche soir, un front pluvieux-orageux sur les Alpes et la basse vallée du Rhône, jusqu'à l'Est Languedoc, "pourra apporter des cumuls de pluie marqués" de 50 à 80 mm, voire localement 100 mm, prévient encore l'agence.

"Ces cumuls peuvent engendrer des problématiques de coulées de boue et/ou de ruissellements", avertit-elle.

Les zones concernées par la vigilance orange orages sont l'Alsace (67,68), la Franche-Comté (70,25,39), la Saône-et-Loire, Rhône-Alpes (42,69,01,74,73,38,26,07), PACA (05,04,13,84), le Gard, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges, la Haute-Marne, la Côte-d'Or et le Territoire de Belfort.