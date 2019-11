Orages dans le Sud-Est : le Var et les Alpes-Maritimes en alerte rouge pluie-inondation

L'épisode méditerranéen s'accentue dans le Sud-Est. Ce samedi après-midi, Météo France a placé en alerte rouge pluie-inondation les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Ce qui veut dire que les phénomènes sont qualifiés de « dangereux » et « d'intensité exceptionnelle ». Ces deux départements sont d'ailleurs aussi concernés par une alerte orange vague-submersion.Dans le même temps, Météo France maintient en vigilance orange inondation uniquement les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l'Ardèche et la Haute-Loire. Toutes ces alertes valant jusqu'à dimanche 16 heures. 2 dpts en #vigilanceRouge 5 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/2odthdrfRt-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 23, 2019 Un homme porté disparuUn homme âgé de 77 ans et désorienté est toujours recherché dans le Var. Il serait sorti de chez lui dans la nuit de vendredi à samedi vers 4 heures à Saint-Antonin-du-Var, et se serait rapproché d'un cours d'eau. Les autorités ont été prévenues par des proches. Pompiers et gendarmes sondent un cours d'eau. #Pluie et #vent sont au menu ce matin dans le sud-est comme ici à #Antibes.#VigilanceOrangeVideo @antibes_jlp pic.twitter.com/tyH0SfMxbD-- meteo60 (@meteo60) November 23, 2019 Cette tempête a déjà fait d'importants dégâts matériels. Une tornade de faible intensité a renversé plusieurs voitures et endommagé les façades de plusieurs magasins à Hyères. PHOTOS. Camion retourné, serres et magasins dégradés... Deux tornades font un passage dévastateur à Hyères https://t.co/dxiD8W4BM3 pic.twitter.com/9vOcKenxZE-- Nice-Matin (@Nice_Matin) November 22, 2019 Selon France Info, deux personnes ont été mises en sécurité à Montauroux et au Luc. Deux autres ont dû être évacuées de leur logement à Régusse. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois en raison de la chute ...