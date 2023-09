Orages: 28 départements en vigilance orange, de fortes précipitations redoutées

Trente-trois départements d'une large moitié ouest de la France placés en vigilance orange aux orages ( AFP / Nicolas TUCAT )

Vingt-huit départements d'une large moitié ouest du pays, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Ile-de-France, sont toujours placés dimanche soir en vigilance orange aux orages, un épisode "intense" étant redouté avec de la grêle, des rafales de vent et des pluies diluviennes par endroits.

"On aura des orages qui vont commencer à se former depuis la Nouvelle-Aquitaine en cours d'après-midi. Ils vont remonter jusqu'à la Normandie jusqu'en milieu/fin de nuit en passant par le Centre-Val de Loire et l'Ile-de-France", a décrit auprès de l'AFP Tristan Amm, prévisionniste à Météo-France.

"Ce seront des orages intenses. On peut s'attendre à de la grêle, des impacts de foudre importants, des rafales de vent qui peuvent dépasser les 100 km/h, et des pluies qui peuvent paraître diluviennes, assez brèves la plupart du temps", a-t-il ajouté.

Météo-France anticipe des précipitations jusqu'à 40 mm/heure.

L'institut météorologique national avait placé 33 départements en vigilance orange dimanche, de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie en passant par l'Ile-de-France. Il en restait encore 28 après 20h00.

Mais la France n'en aura pas pour autant fini avec les orages.

"La situation est instable sur l'entièreté du pays qui est concerné par une masse d'air chaud et humide très propice à la formation d'orages", quand l'air chaud "bute avec l'air plus froid au-dessus", a expliqué M. Amm.

Dans le courant de la nuit de dimanche à lundi, "il va y avoir d'autres orages qui vont se former et remonter depuis la Méditerranée en passant par la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la basse vallée du Rhône, le Massif central jusqu'en Alsace", a poursuivi le prévisionniste de Météo-France.

Lundi, douze départements situés en Normandie, en Ile-de-France, ainsi que la Drôme et l'Ardèche seront en vigilance orange en raison des orages. Ces deux derniers départements seront aussi en vigilance orange pluie-inondations.

"De la fin de nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi, un nouvel épisode pluvio-orageux va concerner l'est des Cévennes jusqu'à la Drôme. De fortes précipitations orageuses en peu de temps sont probables", précise Météo-France, qui s'attend à des cumuls de pluies "de 80 à 100mm".

- "Plus catastrophiques" -

Samedi, le département de l'Hérault, placé en vigilance rouge pour pluies et inondations, a été touché par des cumuls de précipitations très importants, entraînant la fermeture d'une ligne ferroviaire, tandis que plusieurs axes routiers ont été coupés.

Photo fournie par le SDIS34 le 16 septembre 2023 montrant zone inondée à Lunas, dans l'Hérault ( SDIS34 / Handout )

Cet épisode a notamment provoqué des inondations dans la commune de Lunas, dans le nord du département, où la crue de l'Orb a emporté "plusieurs voitures" et inondé "plusieurs maisons sur un hameau situé en bordure du cours d'eau", sans faire de victime, a témoigné auprès de l'AFP le maire de la commune, Aurélien Manenc, qui est également sapeur-pompier.

En Mayenne, une mini-tornade s'est formée dimanche, vers 18H00, près d'Ernée, endommageant plusieurs bâtiments qui se sont effondrés sans faire de victime, a-t-on appris auprès du Codis.

Les températures restaient largement au-dessus des normales de saison dimanche, alors que France a battu la semaine dernière son record de température pour un mois de septembre, qui datait de 1949.

Il est "compliqué" de faire un lien direct entre le réchauffement climatique et les orages, relève Tristan Amm. Toutefois, une masse d'air qui se réchauffe contient davantage d'eau, ce qui implique un potentiel de précipitations "plus important".

"Avec un air plus chaud, les épisodes pluvieux seront à l'avenir en moyenne plus intenses et plus catastrophiques", résume le prévisionniste.