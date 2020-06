Orages: 20 départements en vigilance orange

Treize départements du Centre et du Sud-Ouest placés en alerte orange vendredi en raison d'une "situation fortement orageuse" ( AFP / Nicolas TUCAT )

Vingt départements notamment dans le Centre et le Sud-Ouest sont placés vendredi en vigilance orange en raison d'une "situation fortement orageuse", selon Météo-France.

Cette vigilance qui concernait d'abord huit, puis treize départements, a été étendue à vingt départements vendredi en milieu d'après-midi, dans le Sud-Ouest, le Centre et jusqu'à l'est de l'Ile de France (Allier, Aveyron, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Indre, Loire, Loiret, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Seine-et-Marne, Tarn, Tarn-et-Garonne et Haute-Vienne).

Les orages devraient être accompagnés "d'une activité électrique intense, de chutes de grêle pouvant être marquées" et "de rafales de vent pouvant atteindre 90-100 km/h, localement 110-120 km/h", selon Météo-France, qui appelle à la prudence.

De fortes précipitations sont aussi attendues, pouvant atteindre "30 à 50 mm par heure", relève également Météo-France, qui prévoit une atténuation des orages par le Sud dans la nuit de vendredi à samedi.

Cette alerte aux orages fait suite à un pic de chaleur qui a touché une grande partie de la France ces derniers jours. Jeudi, l'air très chaud avait gagné la moitié nord, avec notamment 36,4°C enregistrés à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 36,1°C à L'Oudon Lieury (Calvados), 35,9°C à Pithiviers-le-Viel (Loiret) et 35,2°C à Paris.

Malgré ce pic, le mois de juin "marque un retour à la normale des températures après 12 mois consécutifs qui avaient connu des valeurs élevées pour la saison", indique Météo-France.

Toutefois, après des mois de janvier, février et avril qui ont enregistré des températures extrêmement élevées, le premier semestre 2020 "figurera sur le podium des débuts d'année les plus chauds avec 2014 et derrière 2007 (au 1er rang).

