Or et acier, l'alchimie vintage

Retour en grâce des années 1980 oblige, l'heure est à nouveau au style bicolore, mêlant acier et or jaune de préférence.

Si les cases du monde horloger sont généralement bien rangées, il existe un hybride : la montre en or et acier. Incontournable dans les années 1980, délaissée dans les 90's, cantonnée aux pays asiatiques dans les années 2000, la montre bicolore semble aujourd'hui se faire une place sur tous les marchés, des plus attachés à l'ostentation aux plus sages comme la France. D'abord parce que ces modèles sont plus économiques, le métal précieux n'étant là que par petites touches. L'acier sert aux structures, telles que le boîtier, la boucle et la majorité des maillons du bracelet métallique ; l'or, lui, est là pour les accentuer en habillant la lunette et la couronne, voire les maillons centraux du bracelet.

A géométrie variable

Le bicolore a aussi davantage de style. Les marques horlogères se sont en effet lancées dans de vraies démarches de création. Il faut dire que le retour en grâce des années 1980 dans la mode joue en la faveur du duo or jaune et acier. Ainsi, Cartier, qui avait connu une véritable renaissance durant cette décennie, exploite le filon avec délectation. La marque a ainsi relancé la Panthère en 2017 avec un succès qui ne se dément pas, avec de nombreuses références à deux tons. La fièvre a également touché une Santos redessinée et la Tank Française, qui fait elle aussi un come-back inattendu alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune retouche.

Mais les années épaulettes, nylon noir et bandeaux fluo ne sont pas les seules à pousser les horlogers dans le sens du bicolore. Marque très libre de ses inspirations vintage, Tudor a également choisi ce jeu de couleurs pour un de ses modèles les plus masculins, la Black Bay Chrono. Dans sa version S & G (pour Steel and Gold), imprégnée des codes seventies, l'acier se mêle aussi à un or jaune, par touches à géométrie variable. Soit nombreuses en adoptant le bracelet en métal, dont le maillon central est précieux, soit légères en optant pour un bracelet en tissu. L'or n'est alors là que pour donner quelques touches chaudes à un modèle fonctionnaliste. Sans bling ni ostentation.

