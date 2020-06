Optimisation fiscale : la compagnie aérienne où a travaillé le secrétaire d'État Djebbari épinglée

Le secrétaire d'État était "au cœur d'un système de dumping social", assure Mediapart.

Jean-Baptiste Djebbari à PAris, le 10 mai 2020. ( POOL / THOMAS SAMSON )

La compagnie aérienne Jetfly, dont le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a été directeur des opérations aériennes, paie aux Luxembourg les cotisations sociales de ses salariés résidant en France, une optimisation susceptible de contrevenir au droit européen, affirme jeudi 4 juin Mediapart.

Cette société gère une flotte de 26 petits avions d'affaires en propriété partagée et emploie une centaine de pilotes sous contrat luxembourgeois. Selon Mediapart, 34 d'entre eux sont français et résident en France mais leurs cotisations sociales sont payées par Jetfly au Luxembourg , où elles sont bien moins élevées.

Un règlement européen de 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale impose que tout salarié domicilié dans un État-membre soit affilié à la sécurité sociale de cet État, dès lors qu'il y exerce une "partie substantielle de son activité", relève le média en ligne. Or, "la France est pourtant, de loin, le pays le plus desservi par la compagnie depuis quinze ans", affirme Mediapart selon qui "plus de 40% des vols de Jetfly font escale dans l'Hexagone, contre moins de 3% pour le Luxembourg".

"Au cœur d'un système de dumping social" ?

Interrogé par le média en ligne, le directeur général de Jetfly Maxime Bouchard assure que la société "n'a ni la volonté d'opérer une forme de dumping social, ni celle de soustraire quelque revenu que ce soit à l'État français".

Jetfly a employé Jean-Baptiste Djebbari entre 2016 et son élection comme député en 2017 comme directeur des opérations aériennes, c'est-à-dire chef des pilotes, note encore Mediapart, pour qui il était "au coeur d'un système de dumping social".

"En tant que directeur des opérations aériennes, je vous confirme que je n'étais pas en charge de la direction sociale, fiscale et RH (relations humaines, ndlr) de Jetfly qui est du seul ressort de la direction générale", a écrit Jean-Baptiste Djebbari à Médiapart.

Maxime Bouchard a de son côté assuré au média en ligne que si Jean-Baptiste Djebbari avait eu à se pencher sur les plannings des pilotes en cas de "problème" et que "son avis était également important en matière de recrutement", il n'avait pas la "responsabilité" de ces questions.

"La compagnie a fait valoir précisément sa position dans l'article, Mediapart en fait une interprétation différente", a-t-on observé jeudi dans l'entourage du secrétaire d'État. "Le ministre n'était ni dirigeant, ni actionnaire, ni en charge de la politique sociale ou fiscale de la société, il était en charge des pilotes sur le plan opérationnel. Mediapart essaie de lier tout cela dans un but qui n'échappe à personne ", selon cette source.