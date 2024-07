Opérations israéliennes "achevées" dans l'est de la ville de Gaza

Dans les ruines de Choujaïya, un quartier de l'est de la ville de Gaza, le 10 juillet 2024 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

L'armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir "achevé" ses opérations lancées le 27 juin à Choujaïya, quartier de l'est de la ville de Gaza théâtre de violents combats depuis cette date.

"Les soldats [...] ont achevé leur mission, qui a duré environ deux semaines, dans la zone de Choujaïya", selon un communiqué militaire.

L'offensive a permis le démantèlement de "huit tunnels" et l'élimination de "dizaines de terroristes" ainsi que la destruction de "base de combats et d'immeubles piégés".

L'offensive sur Choujaïya, dans laquelle ont été engagés au sol des soldats d'unités d'élite, avait été étendue lundi aux quartiers du centre de Gaza-ville.

L'armée israélienne avait appelé mercredi tous les habitants à évacuer la ville de Gaza, la principale du territoire palestinien assiégé.

Des milliers de tracts, appelant "toutes les personnes" à évacuer via des "couloirs de sécurité", ont été largués au-dessus de la ville de Gaza, dans le nord du territoire.

Ces tracts avertissent que cette ville déjà en partie détruite, où se trouvaient jusqu'à présent 300.000 à 350.000 personnes, selon l'ONU, restait "une dangereuse zone de combat".

Les troupes au sol, appuyées par des chars et des bombardements aériens, ont été engagées dans d'intenses combats contre le Hamas et ses alliés, les plus violents dans la ville de Gaza depuis le début de la guerre, qui ont déjà poussé des dizaines de milliers d'habitants à fuir.

Ces nouvelles directives "ne feront qu'ajouter aux souffrances de masse pour les familles palestiniennes, dont beaucoup ont été déplacées à de nombreuses reprises", avait mis en garde mercredi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, Stéphane Dujarric.

Une photo prise depuis la frontière sud d'Israël avec la bande de Gaza montre des bâtiments détruits dans des bombardements israéliens sur le territoire palestinien, le 9 juillet 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

Après des mois d'efforts diplomatiques restés vains, de nouvelles discussions doivent commencer au Qatar pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu et une libération d'otages enlevés lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre contre Israël, qui a déclenché la guerre.

Une délégation israélienne menée par le chef du Mossad, David Barnea, est arrivée mercredi à Doha, selon une source proche des négociations. Le directeur de la CIA, William Burns, y était aussi attendu.

- Une "ville fantôme" -

L'armée a annoncé mercredi que les soldats avaient mené "une opération contre des terroristes du Hamas et du Jihad islamique qui utilisaient le siège de l'Unrwa", l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens dans la ville de Gaza, "comme base pour lancer des attaques", et avaient "éliminé des terroristes".

Des Palestiniens blessés sont transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 9 juillet 2024, après une frappe meurtrière sur une école proche ( AFP / Bashar TALEB )

Selon le commissaire général de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, les combats des derniers jours ont jeté 350.000 personnes sur les routes, alors que la quasi-totalité de la population du territoire a déjà été déplacée par la guerre.

"C'est la 12e fois qu'on est déplacés. Combien de fois faudra-il encore endurer cela? Mille fois? Où allons-nous finir?", a témoigné Oum Nimr al-Jamal, une Palestinienne qui a fui la ville de Gaza avec sa famille.

Des jeunes Palestiniens essaient de récupérer du bois dans les ruines de Choujaïya, dans le nord de la bande de Gaza, le 10 juillet 2024 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, et des témoins ont affirmé que les forces israéliennes s'étaient retirées de Choujaïya.

Ce quartier est devenu "une ville fantôme", a déclaré M. Bassal.

Des images de l'AFP ont montré mercredi des habitants de Choujaïya marchant au milieu des décombres, dans un paysage dévasté.

Des chars de l'armée israélienne sont déplouyés dans une zone proche de la frontière sud d'Israël avec la bande de Gaza, le 9 juillet 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

Les combats ont fait rage aussi dans le sud du territoire, où des chars israéliens sont entrés dans le centre de Rafah, selon des témoins qui ont fait état de tirs intenses dans cette ville frontalière avec l'Egypte.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que l'armée avait "éliminé ou blessé 60%" des combattants du Hamas pendant les neuf mois de guerre.

- "Arrêter cette guerre terrible" -

Mardi soir, pour la quatrième fois en quatre jours, une frappe israélienne a touché une école abritant des déplacés à Abassan, près de Khan Younès, dans le sud, faisant 29 morts dont des enfants, selon une source médicale et le Hamas. L'armée a dit viser des "terroristes".

Une photo prise depuis la frontière sud d'Israël avec la bande de Gaza montre de la fumée s'élevant au-dessus de Gaza, le 9 juillet 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

Paris et Berlin ont condamné ces frappes.

La guerre a éclaté le 7 octobre après une attaque menée par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes alors enlevées, 116 sont toujours retenues à Gaza dont 42 sont mortes, selon l'armée.

Des Palestiniennes pleurent la mort de leurs proches après un bombardement israélien à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 juillet 2024 ( AFP / Eyad BABA )

En riposte, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et lancé une offensive militaire qui a fait jusqu'à présent 38.243 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

Lors d'une rencontre mercredi à Jérusalem avec le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réitéré son engagement en faveur d'un accord de cessez-le-feu "tant que les lignes rouges d'Israël sont respectées".

Une Palestinienne pleure près de leurs corps la mort de ses proches tués après un bombardement israélien à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 juillet 2024 ( AFP / Eyad BABA )

Un responsable du Hamas, Hossam Badran, a déclaré de son côté à l'AFP que l'"intensification" des "massacres" israéliens dans la bande de Gaza avait pour effet de renforcer les exigences du mouvement islamiste.

Mercredi, des familles d'otages ont commencé une marche de Tel-Aviv à Jérusalem pour pousser le gouvernement à conclure un accord sur la libération de leurs proches.