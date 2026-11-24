L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le 25 septembre 2026 à l'Élysée, à Paris ( AFP / MOHAMMED BADRA )

De Nicolas Sarkozy à "Mimi" Marchand, la papesse de la presse people : focus sur les principaux prévenus de l'affaire de la rétractation, supposément monnayée, de Ziad Takieddine, sulfureux Franco-Libanais, décédé en 2025.

L'homme a été à l'origine, à partir de 2011, des accusations de financement libyen de la campagne de 2007 de Sarkozy. Il était revenu sur ces affirmations en novembre 2020, avant d'incriminer de nouveau, deux mois plus tard, l'ancien président français.

Les juges d'instruction ont renvoyé mardi onze personnes devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans leur ordonnance, dont l'AFP a eu connaissance, ils décrivent des "manœuvres" pour "influencer le cours de la justice".

Nicolas Sarkozy

L'ancien président (2007-2012) est renvoyé pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries en bande organisée" et "recel de subornation".

Il est soupçonné d'avoir "bénéficié en connaissance de cause" du délit de subornation commis à l'égard de M. Takieddine, qui "est revenu sur (ses) accusations (...) au moyen de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices".

Sarkozy a constamment vilipendé Takieddine - principal témoin à charge dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle par des fonds libyens.

Mais pour les juges, MM. Sarkozy et Takieddine agissent de concert, avec des "mobiles différents" : "se sortir" de l'affaire libyenne pour Sarkozy, et "gagner de l'argent, jouer les trublions dans la presse française" pour Takieddine.

Selon les magistrats, Sarkozy était au courant du projet de rétractation dès le 16 octobre 2020.

Carla Bruni

La chanteuse Carla Bruni, le 18 mai 2026 au festival de Cannes ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

La chanteuse doit être jugée pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries en bande organisée" et pour "recel de subornation" - alors que le Parquet national financier avait abandonné ce dernier chef.

"Pour une personnalité aussi célèbre, (...) la condamnation de son mari pour des faits aussi sérieux que ceux reprochés à Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne ne peut avoir que des conséquences graves sur son image", ont conclu les juges.

Carla Bruni est soupçonnée d'avoir demandé fin 2019 une ligne téléphonique occulte afin d'échanger avec Mimi Marchand sur l'opération Takieddine.

Le couple s'est dit victime des manœuvres de "Mimi" Marchand.

"Mimi" Marchand

Michèle, dite "Mimi", Marchand est renvoyée pour "subornation", "association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries en bande organisée" et "en vue de préparer des faits de corruption de personnels judiciaires étrangers".

La communicante Michèle "Mimi" Marchand, le 24 avril 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Dirigeante de l'agence photo Bestimage, communicante pour des stars comme des politiques, cette proche de Brigitte Macron était une femme de l'ombre avant ses péripéties judiciaires.

"Michèle Marchand était prête à tout pour obtenir ce scoop (de la rétractation de M. Takieddine, ndlr) et venir en aide à Nicolas Sarkozy", estiment les juges, lui imputant "la direction de l'action" ou encore "la recherche de financements pour l'opération".

Elle s'est rendue à Beyrouth à la mi-octobre 2020 pour la fameuse interview à BFMTV et Paris Match de Ziad Takieddine. Dans celle-ci, ce dernier déclarait que M. Sarkozy n'avait "pas touché un centime" de la part du dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

Paris-Match appartenait alors au groupe Lagardère, avec M. Sarkozy au conseil d'administration.

David Layani

David Layani, patron de Onepoint, société spécialisée dans la transformation numérique, est renvoyé pour "complicité de subornation" et "association de malfaiteurs en vue de préparer des escroqueries en bande organisée".

L'homme d'affaires, "très admiratif" de Sarkozy selon les juges, est soupçonné d'avoir versé au moins 72.000 euros à Michèle Marchand pour aider à l'opération, par l'intermédiaire d'une convention avec Bestimage en 2020, et d'avoir mis en lien Sarkozy avec l'intermédiaire Noël Dubus.

Son avocat Mathias Chichportich a fustigé auprès de l'AFP des investigations "avec de gros raccourcis". M. Layani "n'a jamais mis Noël Dubus en lien avec Nicolas Sarkozy, l'enquête l'a d'ailleurs établi. Le contrat avec Michèle Marchand a suivi un processus tout à fait habituel pour ce type de prestations", a-t-il assuré.

Noël Dubus

Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, est renvoyé pour "subornation" et "association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries en bande organisée", et "en vue de préparer des faits de corruption de personnels judiciaires étrangers".

Les juges lui imputent notamment "l'origine du projet" d'interview, puis sa "mise en œuvre" en "convainquant Ziad Takieddine, en lui faisant des promesses et en lui versant des fonds". Il s'est rendu à deux reprises à Beyrouth pour y rencontrer M. Takieddine.

L'enquête a aussi mis au jour une tentative présumée de corruption de magistrats libanais visant à faire libérer l'un des fils Kadhafi, Hannibal, détenu au Liban, et d'obtenir l'incarcération de M. Takieddine.