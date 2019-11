Opération réconciliation pour Edouard Philippe et le commissaire chargé de la réforme des retraites

Le premier ministre avait recadré la semaine dernière Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, en désaccord au sujet de l'ampleur du futur dispositif.

François Bayrou est badin (et chauvin). « Quand la France a un problème très difficile, pour avancer, il faut venir à Pau », s'amuse le maire de la ville devant le premier ministre, Edouard Philippe, et le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, venus débattre des retraites, jeudi 14 novembre, avec une centaine de citoyens sélectionnés par le quotidien régional Sud Ouest. La martingale de la réforme phare de l'acte II du quinquennat n'a peut-être pas été trouvée sous le toit du parc des expositions de la cité béarnaise, mais le rendez-vous s'est en tout cas mué en opération rabibochage, une semaine après le recadrage de M. Delevoye par M. Philippe au sujet de la « clause du grand-père ».

Dans Le Parisien, le 7 novembre, le haut-commissaire avait écarté la possibilité que « sa » réforme des retraites ne puisse s'appliquer qu'aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail. Ce point de fuite a pourtant été dessiné par Edouard Philippe et Emmanuel Macron eux-mêmes, qui veulent attendre avant de trancher, et n'ont pas manqué de le rappeler. « C'était à front renversé entre le philippiste censé être droit dans ses bottes et ces mots très durs dans Le Parisien », estime-t-on à Matignon. M. Philippe - qui doit recevoir les organisations syndicales dans le cadre d'entretiens bilatéraux la semaine du 25 novembre - veut avant tout apaiser à la veille de la première journée de grève interprofessionnelle contre la réforme, le 5 décembre.

