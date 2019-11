Opération pour déloger les indépendantistes qui bloquent l'A9, l'autoroute France-Espagne

L'autoroute A9 n'est pas praticable. Une opération conjointe des forces de l'ordre française et espagnole a cependant débuté ce mardi matin pour déloger les manifestants indépendantistes qui bloquent depuis lundi l'autoroute reliant la France et l'Espagne.Les deux sens de circulation étant bloqués, la mobilisation occasionne des perturbations sur le réseau routier secondaire. Lundi soir, la fermeture de l'autoroute a été étendue côté français jusqu'à Narbonne, dans l'Aude (à 90 km de la frontière). Au #Perthus, les #crs interviennent pour évacuer les #manifestants et débloquer la #frontière espagnole pic.twitter.com/aNZMJAOAKo-- France 3 Occitanie (Montpellier) (@F3Languedoc) November 12, 2019 A 10h30 ce mardi, Vinci Autoroutes a fait savoir que la circulation reste coupée en direction de l'Espagne. Le concessionnaire « recommande vivement d'éviter tout déplacement dans le secteur ». Il ajoute que « le tunnel de Puymorens est ouvert à la circulation des poids lourds. L'accès en Andorre est actuellement impossible pour des raisons météorologiques ».France 3 explique que les manifestants sont pacifiques et coincés à la frontière avec d'un côté les forces de l'ordre françaises, de l'autre leurs homologues espagnoles.Protestation contre les condamnations d'indépendantistes catalansDes centaines d'indépendantistes catalans bloquent depuis lundi l'autoroute Montpellier (Hérault)-Barcelone (Espagne). Ils ont prévu de poursuivre le blocage jusqu'à mercredi. La plateforme « Tsunami démocratique » et des Comités de défense de la République (CDR), formés de collectifs d'indépendantistes radicaux, sont aux commandes de l'opération, déclenchée le lendemain du scrutin législatif en Espagne.Ce blocage est une nouvelle action de protestation contre la condamnation mi-octobre de neuf dirigeants indépendantistes catalans à de lourdes peines de prison pour leur rôle dans la tentative de ...