Opération portes ouvertes dans les prisons tchèques pour recruter des gardiens

Des visiteurs lors des portes ouvertes de la prison de Vinarice le 25 novembre 2025, près de Kladno en République tchèque ( AFP / Michal Cizek )

Confrontées au manque d'un millier d'employés et aux difficultés de recrutement, les prisons tchèques ont pris l'initiative d'organiser en novembre des journées portes ouvertes pour trouver du personnel.

Les données officielles montrent que les prisons de la République tchèque, pays membre de l'Union européenne de 10,9 millions d'habitants, manquent chroniquement d'employés alors que le nombre de détenus rapporté à la population est parmi les plus élevés d'Europe.

"Nous avons en ce moment environ 920 postes vacants. Nous aimerions vraiment avoir plus de collègues", dit le directeur adjoint des Services pénitentiaires tchèques (VSCR), Zbysek Trepes, à l'AFP.

La République tchèque comptait en octobre 174 détenus pour 100.000 habitants, un chiffre moindre que celui de la Hongrie - 206 - mais bien au-dessus de la moyenne européenne de 110 détenus, selon les statistiques du Conseil de l'Europe pour 2025.

Les experts estiment qu'une des raisons en est le système judiciaire relativement répressif de la République tchèque.

L'association d'aide aux détenus AOOV a souligné dans un rapport l'an passé que les détenus tchèques purgeaient généralement des peines longues "souvent infligées pour des délits bénins mais répétés, le plus fréquemment des vols".

Bas salaires et surcharge

Une agente du service pénitentiaire tchèque et son chien gardent la prison de Vinarice lors d'une journée portes ouvertes des prisons tchèques, le 25 novembre 2026 à Vinarice, près de Kladno, en République tchèque ( AFP / Michal Cizek )

Le gouvernement tchèque a adopté l'an passé un plan prisons pour la décennie à venir, constatant que "les bas salaires et la surcharge de travail déboucheraient sur le départ massif du personnel" si rien n'est fait.

Le Service pénitentiaire, qui emploie environ 11.500 personnes, a récemment haussé les salaires et les primes pour pallier cette situation.

Et, les 15 et 25 novembre, il a ouvert les portes d'une trentaine de prisons dans le pays à environ 8.400 visiteurs.

Pour M. Treps, les journées portes ouvertes avaient deux objectifs principaux : "d'abord la campagne de recrutement", mais aussi "montrer au public ce qu'il se passe réellement dans les prisons".

Peu de pays européens organisent ce type d'opérations dans des prisons en activité. Tout au plus l'Autriche et l'Allemagne ont-elles permis occasionnellement des visites guidées.

Ailleurs, les autorités pénitentiaires ont tendance à vouloir ne montrer que de nouvelles installations avant que des détenus ne les occupent, ou des prisons anciennes transformées en musées.

Pour accueillir le public, les prisons tchèques ont dû s'adapter, y compris en limitant le repas des détenus à un simple sandwich.

La priorité est restée "d'assurer la sécurité", confie Jan Bures, le directeur adjoint de la prison de Vinarice, au nord-ouest de Prague.

"Deux moyens d'y entrer"

La prison de Vinarice en République tchèque le 25 novembre 2026 ( AFP / Michal Cizek )

L'identité des visiteurs a été vérifiée en amont pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de liens avec des détenus ou n'avaient pas eux-mêmes été détenus dans le passé, indique M. Bures.

Vinarice accueille 900 détenus et emploie 280 personnes, mais le nombre de personnel souhaitable serait de 333 personnes, dit-il.

Les visiteurs ont pu voir les cellules, mais aussi la chapelle et le gymnase, prendre place dans le bus carcéral et observer des chiens entraînés à chercher des fugitifs ou de la drogue.

Alena Slamova, 43 ans, dit être entre deux emplois et avoir de l'intérêt pour le métier de maître chien. Mais elle dit aussi être venue simplement parce qu'elle "voulait voir comment c'est de l'autre côté".

Lenka Svatunkova, une employée de compagnie d'assurance de 38 ans, dit elle aussi être venue "pour voir comment fonctionne une prison".

"Ce pourrait être intéressant de travailler ici, mais bien sûr les conditions financières... Elles sont trop basses", dit-elle à l'AFP, un dépliant de recrutement à la main.

Mais M. Trepes, le directeur adjoint des Services pénitentiaires tchèques, est optimiste.

"Le secteur pénitentiaire tchèque a fait un gros travail ces dernières années", dit-il, à côté d'une pile de dépliants.

"Il y a deux moyens d'y entrer. Choisissez le bon", y lit-on.